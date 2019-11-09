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بالفيديو.. “هني” هداف ويقترب من بونجاح

الرياضة
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بالفيديو.. “هني” هداف ويقترب من بونجاح صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” أمسية اليوم السبت على هدف جديد مع فريقه الغرافة القطري.

الآخير استضاف أم صلال لحساب الجولة 10 من دوري نجوم قطر وتغلب عليه بهدفين دون رد.

“هني” سجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ويُعتبر هذا الهدف السابع لهني هذا الموسم بينما يتصدر بونجاح صدارة الهدافين بتسعة أهداف.

وشهد لقاء اليوم مشاركة عدلان قديورة طيلة ال90 دقيقة كما تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 95.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724071

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