بالفيديو.. هني هداف ويقود الغرافة لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري سفيان هني، اليوم الإثنين، ناديه الغرافة، لتحقيق فوز جديد، ضمن دوري نجوم قطر.

وشارك هني أساسيا، ضمن تشكيلة فريقه الغرافة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نادي الشمال الرياضي.

وبرز هني، في الدقيقة الـ81 من عمر هذه المواجهة، بتسجيله للهدف الثالث لصالح الغرافة، عن طريق رأسية محكمة.

وانتهت ىهذه المواجهة بفوز سفيان هني، وناديه الغرافة، بنتيجة ثلاثة أهداف، لهدفين، على حساب نادي الشمال.