بالفيديو.. هني هداف ويواصل عروضه القوية مع الغرافة

يواصل الدولي الجزائري سفيان هني، عروضه القوية، رفقة ناديه الغرافة، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الخميس بفريق العربي.

وشارك هني، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الغرافة، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ21 من الدوري القطري.

كما سجل المهاجم الجزائري، بداية قوية في هذه المباراة، ودون مقدمات تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة.

وبهذا يؤكد سفيان هني، من جديد، تواجده في أحسن أحواله هذا الموسم، خاصة في المباريات الأخيرة له مع ناديه الغرافة.