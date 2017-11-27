بالفيديو.. هني هدّاف ويقود فريقه لتحقيق فوز كبير

يواصل الجزائري سفيان هني لاعب أندرلخت البلجيكي تقديم عروضه القوية في الدوري البلجيكي وخاصة في الفترة الأخيرة.

فبعد تسجيله في مرمى البايرن الأسبوع الماضي في التشامبينزليغ، عاد ليهز شباك منافسيه وهذه المرة في الدوري عندما واجه كورتري.

هني كان وراء الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 15 إثر تمريرة ملمترية من زميله في الفريق.

كما حييت الجماهير الحاضرة الجزائري لحظة خروجه في الدقيقة الـ80، حيث حظي هني بتصفيق حار من المدرجات.

من جهة أخرى فاز فريقه برباعية نظيفة ليواصل أندرلخت مطاردته لأندية المقدمة حيث يحتل المركز الثالث.