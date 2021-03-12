بالفيديو.. هني يبصم على التمريرة الحاسمة العاشرة له هذا الموسم

نجح الدولي الجزائري سفيان هني في إضافة تمريرة حاسة جديدة لرصيده، في المواجهة التي جمعت فريقه الغرافة، بالأهلي القطري.
وشارك سفيان هني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيل ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي الأهلي، ضمن الدوري القطري.
وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ83، أين منح تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الوحيد لناديه الغرافة الذي انهزم بنتيجة 3-1.
وبهذا أصبح في رصيد سفيان هني، لهذا الموسم، 10 تمريرات حاسمة.
هدف تقليص الفارق لـ #الغرافة على #الاهلي عبر ويلفرد كانون د83#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/Q1aPoNSPWw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2021
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