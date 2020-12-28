بالفيديو.. هني يبصم على هدف جديد في مواجهة أم صلال

سجل الدولي الجزائري سفيان هني مهاجم نادي الغرافة القطري، هدفا جديدا، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الإثنين، بفريق أم صلال.

وشارك سفيان هني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالضيف أم صلال، لحساب الجولة الـ11 من الدور القطري.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، أين سجل هدف السبق لناديه عن طريق ضربة جزاء.

وعجز سفيان هني، رفقة ناديه الغرافة من الحفاظ على هذه النتيجة، بعدما عدل أم صلال في الدقيقة الـ13، لتنتهي المبارة بالتعادل الإيجابي 1-1.