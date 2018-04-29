بالفيديو..هني يسجل ثاني أهدافه مع سبارتاك موسكو

تمكن الدولي الجزائري سفيان هني من توقيع ثاني أهدافه مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، وذلك من حلال تسجيله في مباراة اليوم الأحد التي جمعت فريقه بنادي “أمكار بريم”.

وشارك الدولي الجزائري غحتياطيا في هذه المباراة حيث دخل بديلا لزميله “زي لويس” في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء الذي يندرج ضمن الجولة الـ28 من الدوري الروسي.

وكان فريق سبارتاك موسكو متقدما في النتيجة، ليبصم سفيان هني على فوز فريقه بهدف ثاني في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.