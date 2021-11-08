بالفيديو.. هني يسجل هدف عالمي في شباك السيلية

بصم الدولي الجزائري سفيان هني، على هدف عالمي، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعت فريقه الغرافة، بنادي السيلية.

وشارك هني، أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الثالثة من كأس قطر.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ70، من عمر هذه المباراة، أين سجل الهدف الثالث لفريقه بطريقة عالمية من رفع الكرة فوق الحارس.

ونجح سفيان هني، في قيادة ناديه الغرافة، لتحقيق الفوز بهذه المباراة، على حساب السيلية، بنتيجة 3-1

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