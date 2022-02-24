بالفيديو.. هني يمنح تمريرة حاسمة في مواجهة الريان

يواصل الدولي الجزائري سفيان هني، تألقه في الدوري القطري رفقة ناديه الغرافة، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الخميس بفريق الريان.

وشارك هني، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الغرافة، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ20 من الدوري القطري.

وبرز المهاجم الجزائري بقوة، في الدقيقة الـ55 من المباراة، بمنحه تمريرة حاسمة لزميليه ديابيتي، جاء من خلالها الهدف الثاني للسد.

وبهذا يؤكد سفيان هني، من جديد، تواجده في أحسن أحواله هذا الموسم، خاصة في المباريات الأخيرة رفقة ناديه الغرافة.