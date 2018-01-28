بالفيديو.. هني ينفجر ويُسجل ثلاثية في داربي بلجيكا

الرياضة
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بالفيديو.. هني ينفجر ويُسجل ثلاثية في داربي بلجيكا
بقلم عبد النور حواز

إنفجر الدولي الجزائري “سفيان هني” أمسية اليوم الأحد بتسجيله  ثلاثية كاملة بمناسبة لقاء فريقه أندرلخت ضد المُضيف ستاندار دو لياج.

الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لثلاثة لحساب الأسبوع 24 من الدوري البلجيكي الممتاز.

وسجل لاعب الخضر ثلاثيته الشخصية وثلاثية فريقه في مُباراة اليوم في الدقائق 14 ،41 و44 على التوالي.

وبثلاثية اليوم في داربي بلجيكا وصل هني إلى هدفه الثامن في الدوري البلجيكي هذا الموسم.

ويبدو أن قائد أندرلخت تصالح مع جمهور فريقه اليوم خاصة وأنه أشار إليهم بعد هدفه الثاني بأنه دائما موجود.

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