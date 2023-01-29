بالفيديو.. هني يُسجل ثنائية ويقود الأهلي لهزم أم صلال
بقلم حواز عبد النور
قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، سفيان هني، فريقه الأهلي لهزم الضيف أم صلال.
وذلك بنتيجة 3-1 في دوري نجوم قطر سجل منها هني ثنائية في الدقيقتين الـ31 والـ71 على التوالي.
وجاءت ثنائية اللاعب السابق للغرافة بنفس الطريقة تقريبا ليمنح فريقه فوزا مُهما.
📹 فيديو | هدف #الأهلي الثالث عن طريق اللاعب سفيان هني #الأهلي_أم_صلال | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/5As1jYZ0Ns
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 29, 2023
الأهلي تقدم 2-1 على أم صلال.. سفيان هني الدقيقة 31 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ueOfcKmKNg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2023
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