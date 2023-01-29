بالفيديو.. هني يُسجل ثنائية ويقود الأهلي لهزم أم صلال

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، سفيان هني، فريقه الأهلي لهزم الضيف أم صلال.

وذلك بنتيجة 3-1 في دوري نجوم قطر سجل منها هني ثنائية في الدقيقتين الـ31 والـ71 على التوالي.

وجاءت ثنائية اللاعب السابق للغرافة بنفس الطريقة تقريبا ليمنح فريقه فوزا مُهما.