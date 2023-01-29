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الرياضة

بالفيديو.. هني يُسجل ثنائية ويقود الأهلي لهزم أم صلال

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. هني يُسجل ثنائية ويقود الأهلي لهزم أم صلال
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قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، سفيان هني، فريقه الأهلي لهزم الضيف أم صلال.

وذلك بنتيجة 3-1 في دوري نجوم قطر سجل منها هني ثنائية في الدقيقتين الـ31 والـ71 على التوالي.

وجاءت ثنائية اللاعب السابق للغرافة بنفس الطريقة تقريبا ليمنح فريقه فوزا مُهما.

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