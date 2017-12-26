بالفيديو.. هني يُسجل هدفا ويَقود اندرلخت للفوز على غينت

قاد الدولي الجزائري، سفيان هني، ناديه اندرلخت للفوز على نادي غينت لحساب الجولة الـ20 من البطولة البلجيكية في لقاء شارك فيه أساسيا.

وسجل هني الهدف الوحيد في المباراة في الدقية الـ 77 من عمر اللقاء، وهذا بعد أن إستقبل كرة مرتدة من الحارس المنافس حولها للشباك.

ورفع هني رصيده من الأهداف لثلاث خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد، الأمر الذي يصب في مصلحته خصوصا وانه كان محل إنتقاد الصحافة البلجيكية مؤخرا.

وبذلك يكون النادي البنفسجي قد أنهى مرحلة الذهاب من البطولة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.