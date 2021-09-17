بالفيديو.. هنّي يفتتح عداده التهديفي مع نادي الغرافة في الموسم الجديد
بقلم يونس رزيق
إفتتح اللاعب الدولي الجزائري سفيان هني عداده التهديفي مع نادي الغرافة القطري في الموسم الجديد 2021-2022، حيث قاد ظهيرة اليوم الجمعة نادي الغرافة لتحقيق الفوز أمام نادي الأهلي بفضل هدفه الوحيد المسجل في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة التي تندرج ضمن الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.
ويملك سفيان هني في رصيده من الأهداف مع نادي الغرافة القطري 15 هدف منذ إلتحاقه موسم 2019-2020.
📹 فيديو | هدف #الغرافة الأول عن طريق اللاعب سفيان هني#الأهلي ٠-١ #الغرافة
الأسبوع الثاني | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/IIqwXD1zrX
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) September 17, 2021
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