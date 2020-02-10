أكّدت سهرة اليوم، هيئة دفاع لويزة حنون، أنّها كانت متيقنة من تبرئة موكلتهم من التهمتين اللّتان تتابع بها الأمينة العامة لحزب العمال.

وعقب إصدار مجلس الإستناف العسكري لمحكمة البليدة بالحبس 3 سنوات منها 9 أشهر حبسًا نافذًا، في حق لويزة حنون.

قالت هئية دفاع حنون، إنّه من حق موكلته إيداع طعن في الحكم الصادر، مشيرا إلى أنّه كهيئة دفاع سيجتمعون وسيقررون جماعيا حول قضية الإستئناف.

وقالت هيئة دفاع حنون أنّها كانت متيقنة من تبرئة موكلتهم من تهمتي التآمر لتغيير نظام الحكم وعلى سلطة قائد تشكيلة عسكرية.

كما أوضح ذات المتحدث، أنّ عدم وجود أركان الجريمة في التهمتين قاد إلى تبرئة موكلتنا.