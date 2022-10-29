بالفيديو.. هيفاء وهبي تصدم جمهورها بدون فلتر

صدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها خلال حفلتها الأولى بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض.

وأثار مظهر الفنانة هيفاء وهبي الجدل، بعد أن ظهرت عليها علامات التقدم في السن. وبدت بمظهر غير المعتاد كما تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي.

وعلّق الجمهور على هذا الظهور بأنه بدون فلتر، وتعجبوا من الاختلاف في ملامح الوجه عن التي تظهر به عبر حساباتها الخاصة.

وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: “مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال”.

وعلق آخر: “كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل”. واستنكر آخر في تعليقا ساخرا” كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية”، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟”