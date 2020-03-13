بالفيديو.. “واتفورد” يستذكر هدف قديورة العالمي ضد أرسنال

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. “واتفورد” يستذكر هدف قديورة العالمي ضد أرسنال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

إستذكر فريق “واتفورد” الانجليزي سهرة اليوم الجمعة الهدف العالمي الذي وقعه النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” ضد “أرسنال” سنة 2016.

الحساب الرسمي لواتفورد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو الهدف الذي جاء بتسديدة صاروخية على ملعب “الإمارات”.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من سنة 2016.. يوم لن ننساه أبدا نحن مُحبي واتفورد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789376

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com