بالفيديو.. “واتفورد” يستذكر هدف قديورة العالمي ضد أرسنال

إستذكر فريق “واتفورد” الانجليزي سهرة اليوم الجمعة الهدف العالمي الذي وقعه النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” ضد “أرسنال” سنة 2016.

الحساب الرسمي لواتفورد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو الهدف الذي جاء بتسديدة صاروخية على ملعب “الإمارات”.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من سنة 2016.. يوم لن ننساه أبدا نحن مُحبي واتفورد”.