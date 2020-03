بالفيديو.. “واتفورد” يستذكر هدف قديورة العالمي ضد أرسنال

الحساب الرسمي لواتفورد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو الهدف الذي جاء بتسديدة صاروخية على ملعب “الإمارات”.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من سنة 2016.. يوم لن ننساه أبدا نحن مُحبي واتفورد”.

#OnThisDay in 2016…

A day none of us will ever forget!@AdleneGUEDIOURA 🚀 pic.twitter.com/R7KRaCqKOJ

— Watford Football Club (@WatfordFC) March 13, 2020