بالفيديو.. والدة الطفلة سلسبيل تصرخ: “يا عدالة.. ما تخلوش حق ابنتي يضيع”

بتأثر كبير، وبقلب صابر، طالبت والدة الطفلة سلسبيل من الجزائريين رفع أيديهم إلى السماء والدعاء لإبنتها المغدورة، وطالبت بتحقيق العدالة وعدم ترك حقها يضيع.

السيدة “فتيحة” والدة الطفلة سلسبيل، التي جفت دموعها وهي تبكي ابنتها، وبح صوتها، وجهت نداء عبر قناة “النهار” إلى كل الجزائريين والعدالة، من أجل الأخذ بحق ابنتها.

كما سردت، السيدة فتيحة، كيف وجدت ابنتها سلسبيل عندما ذهبت للتعرف عليها في المستشفى، وأكدت أنها وجدتها زرقاء اللون بسبب تعنيفها من قبل قاتلها.

وأضافت أنها وجدت وجهها البريئ مليئ بالخدوش، وعينها زرقاء.