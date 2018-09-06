بالفيديو.. والدة الطفلة فاطمة الزهراء المختفية بوهران.. رجعولي بنتي

تناشد عائلة الطفلة المسماة عبد الله ميلود فاطمة الزهراء المختفية في ظروف غامضة بوهران السلطات المحلية والأمنية من أجل البحث عنها.

حيث خرجت منذ ظهيرة أمس في حدود الساعة الواحدة من منزلها العائلي الواقع بحي سانت أوجان للالتحاق بالمتوسطة بها قبل اختفائها.

وقد أظهر الفيديو الذي تحصلت النهار عليه أم الطفلة توجه نداء إلى كل من لديه معلومات أويعرف مكان تواجد الطفلة إبلاغ العائلة أومصالح الأمن.

وحسب الأم فإن إينتها دهبت للدراسة وعادت على الساعة التاسعة صباحا أين توخهة من أجل إستخراج الصور.

مضيفة انها عادت للفطور ومن الساعة الواحدة لم يظهر أي خبر عليها، لتوجه نداء لكل من راها او لديه معلومات ترشدهم إلى مكان تواجدها

من جهتها فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقاتها بعد إبلاغ عن اختفاء طفلة تبلغ من العمر 14 سنة منذ ظهيرة أمس.