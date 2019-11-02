بالفيديو.. والدة محرز تفصل في خبر طلاق رياض وريتا!

ردت والدة الدولي الجزائري رياض محرز، على طريقتها، بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عن إنفصال إبنها عن زوجته الهندية “ريتا جوهال”.

وظهرت “حليمة محرز”، رفقة زوجة إبنها، في “ستوري”، وضعته هذه الأخيرة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ويُظهر “الستوري”، أم محرز، وهي تعانق ريتا وحفيدتها، مُرفقا بالتعليق التالي: “أمي دائما تُعطيني كلمات ذات معانٍ كبيرة”.

ويأتي كل هذا تزامنا، مع إنتشار الكثير من الشائعات بخصوص طلاق قائد الخضر، من زوجته.

وسبق وأن لمحت “ريتا”، لإستمرار علاقتها مع المُتوج بالكان 2019، بعدما تواجدت لمُتابعته في مُدرجات ملعب “الإتحاد” مؤخرا.