بالفيديو.. والد كيليا نمور يبدي فخره الكبير بإنجاز ابنته
بقلم عزيز طالبي
أبدى والد كيليا نمور، اليوم الأحد، سعادته الكبيرة بإنجاز ابنته عقب إهداءها الجزائر ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس.
وقال والد كيليا نمور في تصريح لقناة “لاغازيت دو فيناك”سعيد جدا و أحاسيس كبيرة تغمرني، أحب كثيرا كيليا، وخاصة بعد إنجازها الكبير الذي حققته”.
كما تطرق والد كيليا لأصوله في أمصار الجزائر، حيث قال “نحن من مدينة جيجل وبالضبط من مدينة جيجل “بني مسلم”، الجميع يعرف القرية”.
وختم “بصراحة، فخور جدا بإبنتي”.
🔴Le père de Kaylia Nemmour se dit très fier au micro de La Gazette du Fennec. pic.twitter.com/2tKSzMl2LS
— La Gazette du Fennec (@LGDFennec) August 4, 2024
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