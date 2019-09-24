بالفيديو ..والد نبيل فقير: ” روراوة تخلف عن الموعد وقالي راني مريض”

كشف والد لاعب ريال بيتيس نبيل فقير عن السبب الذي دفع إبنه لإختيار المنتخب الفرنسي على المنتخب الجزائري بالرغم من أصوله الجزائرية.

وتحدث محمد فقير والد لاعب ريال بيتيس الإسباني عن السبب الذي حرم إبنه من تمثيل المنتخب الجزائري في هذا التصريح قائلا:

” روراوة أعطاني موعد في باريس، وحضرت نبيل من أجل تمثيل المنتخب الجزائري، وتنقلت إلى مطار باريس لإستقبال روراوة لكنه تخلف عن الموعد وقالي راني مريض”

“واضاف..في نفس الليلة أحد الصحفيين قال لي أنه إلتقى روراوة في نفس الليلة في باريس، روراوة لم يكن يرغب في ضم تنبيل فقير، والللاعب قام بإختيار المنتخب الفرنسي، كنت أتمنى أن يلعب إبني للجزائر”.

“بالرغم من كل هذا أجبرت نبيل أن يتصل بالمدرب الفرنسي كريستيان غوركيف في ذلك الوقت من أجل اللعب للجزائر، لكن “نسيبتي” والدة زوجتي تدخلت وقالت أن اللاعب سيندم إن لم يلعب للمنتخب الفرنسي بضغط من “أخواله”.هنا قام فقير وقال لي بالحرف الواحد شكرا أبي أنت تريد أن تحطم مسيرتي، وهنا أذرفت الدموع وقلت له “دير واش حبيت” ولم أشاهد نبيل لمدة يومين كاملين”.