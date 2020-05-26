بالفيديو والصورة.. رسالة صوتية جديدة لرجاء الجداوي من داخل المستشفى

طمأنت الفنانة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، جمهورها، على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، بتسجيل صوتي في مداخلة هاتفية في راديو مصر.

وقالت رجاء الجداوي، إنها تتواجد حاليًا في العزل المستشفى، وتلقى متابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية، مثلها مثل جميع المصابين.

وتوجهت الجداوي برسالة لجمهورها قائلة: “حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم، خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده”.

وأضافت الفنانة، أن مصر لن تستطيع التكملة في هذا الوضع اقتصاديًا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الجلوس في المنزل ليس ممل نهائيا.

ومن جهة أخرى، كشفت الجداوي، أنها أصيبت بالفيروس في آخر يوم في تصوير مسلسل “لعبة النسيان”، مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم.

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، بالإسماعيلية في مصر.