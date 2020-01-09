بالفيديو والصور.. إحباط عملية تهريب 5 قناطير كيف بغرداية

أحبطت قوات الدرك والجيش بغرداية محاولة لتهريب مخدرات من نوع الكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن العملية التي نفذتها قوات مشتركة، جاءت نتيجة التشديد الأمني بمختلف المحاور التي عادة ما يسلكها المهربون.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن سيارة رباعية الدفع، كان على متنها مهرب، ومحملة بخمسة قناطير من المخدرات، انقلبت بمحور بلديتي حاسي لفحل والمنيعة.

وقد تعرض السائق لحالة إغماء، قبل أن يسفر تدخل قوات الجيش والدرك عن العثور على كمية من المخدرات تقدر بـ 5 قناطير من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج.

وشرعت مصالح البحث والتحري في التحقيق لكشف باقي أفراد شبكة التهريب ومعرفة مصدر ووجهة تلك المخدرات.