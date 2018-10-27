بالفيديو والصور.. إحتجاز طلبة جزائريين في مطار بأوكرانيا

قامت مصالح مطار بأوكرانيا باحتجاز طلبة جزائريين منذ صبيحة اليوم في هذه الغرفة خلال دخولهم بطريقة قانونية الى البلاد.

الطلبة عددهم اربعة طلاب ينحدرون كلهم من ولاية بجاية، منع عليهم الاكل منذ الصبيحة حتى المياه.

بعد تحصلهم على تاشيرة للدراسة هناك، الطلبة لم يسمح لهم بالدخول للاراضي الاوكرانية ولا مغادرة المطار.

الطلبة هم ، بن سعيد الطاهر، مولودي ماسينيسا، غانم كسيلة، وتوبة منير.

كانوا على متن خطوط الجوية Alitalia من مطار هواري بومدين نحو أوكرانيا عبر روما، نزعت منهم جوازات السفر دون اي مبرر.