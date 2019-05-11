بالفيديو والصور .. إصابة عامل بحروق متفاوتة الخطورة في حريق بمجمع فرتيال بعنابة

اشتعل حريق اليوم السبت بأحد وحدات مجمع فرتيال لصناعة الأسمدة الكيماوية والفوسفات بعنابة “احد فروع مجمع سوناطراك،”.

ما تسبب في إصابة احد العمال بحروق متفاوتة الخطورة (من الدرجة الثانية) في أنحاء مختلفة من الجسم .

الحريق اندلع بأحد الانابيب الخزان الرئيسي ولحسن الحظ فإن الحريق لم ينتشر إلى بقية الوحدات و مخازن الآمونياك الذي يعد مادة خطيرة و سريعة الانفجار.

كما تسبب دوي الانفجار القوي في خلق حالة من الخوف ووالهلع وسط التجمعات السكنية المحادية لمجمع فرتيال على غرار حي سيبوس والبوني.

هذا وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد الحريق مدعمة ب 6 شاحنات.