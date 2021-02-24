عاجل

بالفيديو والصور.. إكتشاف ورشة سرية لصنع مادة الكاشير بأرزيو في وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالفيديو والصور.. إكتشاف ورشة سرية لصنع مادة الكاشير بأرزيو في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو من اكتشاف ورشة سرية مصغرة لصنع مادة الكاشير موجهة للاستهلاك البشري.

العملية تمت بناء على معلومات تفيد بتحركات مشبوهة علي مستوي منزل بمنطقة تفاحة التابعة لبلدية أرزيو.

ليتم تكثيف البحث والتحري انتهت بعد اذن من وكيل الجمهورية بمداهمته.

وأسفرت العملية عن اكتشاف ورشة سرية يتم بها صنع مادة الكاشير اين تم ضبط ماكنات خاصة وآلات طحن، لف وتغليف.

الي جانب فرن طهي و3 ثلاجات من الحجم الكبير بالاضافة الى 133 كلغ زيتون، 23 كلغ شحم بقر.

كما مكنت العملية من العثور على  عينات من مادة الكاشير، دجاج مجمد وتوابل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963856

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com