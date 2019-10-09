بالفيديو والصور .. إنفجار عداد كهربائي داخل متوسطة يخلف حالة طوارىء بالوادي

أخبار الجزائر
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بالفيديو والصور .. إنفجار عداد كهربائي داخل متوسطة يخلف حالة طوارىء بالوادي
بقلم عبد العالي رحومة

خلف انفجار عداد كهربائي بمتوسطة العقيد محمد شعباني بقرية تقددين بلدية جامعة حالة من الهلع والخوف ووصل الامر الى إغماءات وسط التلاميذ .

وتدخل الحماية المدنية  بوحدة جامعة التي ازاحت الخطر وتجنب اي انتشار  للالسنة النيران .

وللاشارة الكادر التربوي والاولياء اقدمو في الاسبوع الفارط بوقفة إحتجاجية على ماتعانيه هذي المؤسسة من معاناة طالتها لسنوات . حيث طالب اولياء التلاميذ بصيانة المكيفات والمراوح ، وكذا عداد كهربائي والعمل على تقوية التيار الكهربائي.

اضافة الى  اضافة قاعتي تدريس لحل مشكل الاكتظاظ اولا ، وللاستفادة من مخبر و ورشة كون المؤسسة تفتقرهما.

وتزويد المؤسسة بمختلف التجهيزات، والتي من بينها  كراسي وطاولات وجهاز اعلام آلي.مع توفير ماء للشرب .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=710302

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