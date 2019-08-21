بالفيديو والصور .. إنقاذ شخصان في حريق بمحلات لبيع أجهزة الهاتف والأحذية بالجلفة 

نشبّ، مساء اليوم، حريق مهول، على مستوى 04 محلات تجارية بحي باب الشارب وسط مدينة الجلفة.

وحسب مصادر لـ النهار فقد أتى الحريق على محل لبيع الأحذية والهواتف النقالة، وبيع “البيتزا”.

ممّا خلف حالة من الذعر والخوف لدى التجار والقاطنين أمامه.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة، مدعمة بالوحدة الرئيسية في حدود الساعة 18 سا 00 مساء اليوم.

من أجل نشوب حريق بمحل لبيع أجهزة الهواتف النقالة بالطابق الأول وسط المدينة.

لينتشر الحريق للمحلّين المجاورين، الأول أيضًا لبيع أجهزة الهواتف النقالة والثاني لبيع الأحذية والملابس.

أين كان التدخل الفعّال من الحماية المدنية، في الدقائق الأولى جنب انتشارحريق للطابق الأول الذي به مطعم وإلى المحلات المجاورة.

والتهمت النيران سلع المحلات الأربعة بما فيها تلك المكدسة، الحريق المهول حسب مصدر “النهار”، وقع حسب ترجيحات السكان، إلى شرارة كهربائية.

وهناك من قال أنها بفعل فاعل، حيث امتد الحريق للعديد من المحلات المجاورة.

وتمّ إخماد النيران بفضل تدخل رجال الحماية المدنية و بعض المواطنين، حيث لم تسجل المصالح المعنية أي إصابات تذكر لحد الساعة.

سوى إسعاف ضحيتين في مقتبل العمر، من خلال تعرّضهما لإصابات خفيفة من نقص في التنفس، أين تمّ إسعافهما في عين المكان ونقلّهم للمستشفى بالجلفة.

من جهة أخرى تمّ إنقاذ كامل محتويات المحلّين من أجهزة الهواتف النقالة ، و إنقاذ حوالي 2000 وحدة من الأحذية.

فيما سجلت ذات الوحدات، خسائر حوالي 700 وحدة من الأحذية، واحتراق لواجهات المحلات التزيينية وأجهزة التبريد الخارجية.

فيما تبقى أسباب الحريق مجهولة ليحقق فيها المصالح المختصة .