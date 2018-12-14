بالفيديو والصور.. الأمطار تغرق شوارع البليدة

شهدت ولاية البليدة اليوم سيولا نتيجة تساقط كميات كبيرة من اللأمطار.

وادت الامطار المتساقطة الى غرق الطرقات والاحياء ، كما تسببت في فيضان العديد من الاودية.

وأغرقت المياه المحلات والشوارع ما جعل التنقل في احياء وبلديات الولاية يصعب على السكان.

وقال بيان للحماية المدنية ان مصالحها سجلت عدة تدخلات منذ ليلة أمس الى صبيحة اليوم.

فيما يخص التدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية، أهمها كان من أجل القيام بعمليات امتصاص مياه الامطار المتسربة لبعض السكنات.

و هذا من جراء التساقط الغزير للامطار أو بسبب فيضان بعض الأدوية ما ادى الى إرتفاع منسوب المياه.

كما تم تسجيل بعض الانهيارات الجزئية الأسقف و الجدران الخارجية دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية التفاصيل.

وسجل فيضان واد عزة بأولاد عيش، تسرب المياه ل 10 منازل قريبة من الواد، قام أعوان الحماية المدنية بإمتصاصها.

بواد العلايق قام اعوان الحماية المدنية بامتصاص مياه الامطار المتسربة ب 05 منازل بحوش الريش.

بوسط المدينة امتصاص مياه الامطار ب 06 منازل في كل من حي بوعرفة و حي الإسكندرية.