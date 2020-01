وبمناسبة هذا الحدث، تشهد العاصمة البريطانية، لندن، تجمهرًا كبيرًا لمواطنيها، من مؤيّدي “Brexit”، إحتفالًا بإنفصال بلده عن الإتحاد.

وبين المتجمهرين تواجد بعض الفرنسيين، الذين حملوا لافتات عليها شعارات تدعو لإنفصال فرنسا هي الأخرى، من بينها شعار “Frexit”.

Scene right now in Parliament Square. Of course it wouldn’t be British if it weren’t raining! #happyindependenceday #BrexitDay pic.twitter.com/3uz7uz8seO

