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بالفيديو والصور.. البريطانيون يحتفلون ودعوات من لندن بإفصال فرنسا عن الإتحاد الأوروبي

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بالفيديو والصور.. البريطانيون يحتفلون ودعوات من لندن بإفصال فرنسا عن الإتحاد الأوروبي
بقلم خالد دحماني

تشهد الساعة الصفر من ليلة اليوم الجمعة إلى صبيحة الغد السبت، الإنفصال الرسمي لبريطانيا عن الإتحاد الأوروبي.

وبمناسبة هذا الحدث، تشهد العاصمة البريطانية، لندن، تجمهرًا كبيرًا لمواطنيها، من مؤيّدي “Brexit”، إحتفالًا بإنفصال بلده عن الإتحاد.

وبين المتجمهرين تواجد بعض الفرنسيين، الذين حملوا لافتات عليها شعارات تدعو لإنفصال فرنسا هي الأخرى، من بينها شعار “Frexit”.


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