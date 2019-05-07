بالفيديو والصور.. الجن يتبع تلاميذ مدرسة مالك بن نبي بعد تحويلهم إلى دار الشباب بوهران

أخذت قضية الأرواح التي سكنت مدرسة مالك بن نبي ببلدية وادي تليلات في وهران ابعادا أخرى.

بعد مرافقتها مرة اخرى للتلاميذ الذين تم تحويلهم إلى دار الشباب اين عادوا لسماع تلك الأصوات الصادرة منها على شكل ألحان لاغاني وطنية واصوات حيوانات.

الأمر الذي أكد أن تلك الأرواح تتبع التلاميذ أينما ذهبوا بدليل أنه وفي ظهيرة اليوم وفي غياب التلاميذ لم يتم سماع أي اصوات من قبل مدير المؤسسة أو القاطنين بها.

الراقي الشرعي المدعو الشنفرة تتطوع ظهيرة اليوم بعد تنقله من ولاية سيدي بلعباس إلى وهران عقب محاولة فاشلة لوالده في محاولة منه لطرد تلك الأرواح التي بثت الرعب في أوساط التلاميذ والعاملين بمدرسة مالك بن نبي لفترة طويلة.

أقدم على رقية المؤسسة ببعض الزيوت والأعشاب برش كل أجزائها من الداخل والخارج لطرد الجن وابطال السحر الذي يرجح بنسبة كبيرة انه مرتبط بما يحصل من امور غريبة وسط التلاميذ بالاقسام.

مؤكدا للنهار انه سيعود لرقية المدرسة بحضور كافة المتمدرسين والعاملين أمام شكوك سيتم التأكد منها يوم غد.