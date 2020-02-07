بالفيديو والصور.. الحماية المدنية تنظم حملة توعوية بمساجد البويرة

نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة درسا وقائيا توعويا حول حوادث المرور بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية للولاية.
الدرس أقامه بمسجد الأمير عبد القادر ببلدية البويرة، المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية.
وتناول الدرس الإسعافات و كذا حوادث المرور والاختناقات بغاز أحادي اكسيد الكربون.
مباشرة من مسجد الامير عبد القادر بلدية البويرة ، المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية حول الإسعافات و كذا حوادث المرور و الاختناقات بغاز أحادي اكسيد الكربون
Publiée par Dpc Bouira sur Vendredi 7 février 2020
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