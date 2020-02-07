بالفيديو والصور.. الحماية المدنية تنظم حملة توعوية بمساجد البويرة

مباشرة من مسجد الامير عبد القادر بلدية البويرة ، المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية حول الإسعافات و كذا حوادث المرور و الاختناقات بغاز أحادي اكسيد الكربون

Publiée par Dpc Bouira sur Vendredi 7 février 2020