بالفيديو والصور.. الدرك يطيح بعصابة تستهدف الفلاحين عن طريق السطو المسلح بحاسي لفحل في غرداية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حاسي لفحل من الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من 10 افراد تستهدف الفلاحين من خلال ترصدهم وسرقة أموالهم باستعمال الأسلحة البيضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام افراد هذه العصابة بترصد فلاح والقيام بسرقة مبلع 34 مليون سنتيم بعد الاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء.

لتباشر على إثرها الفرقة الإقليمية للدرك بحاسي لفحل في التدخل والشروع في القيام بجملة من المداهمات لأماكن تواجد افرادها.

ليتم في ظرف وجيز توقيف العصابة وإسترجاع الأموال المسروقة إلى جانب حجز أسلحة بيضاء و هواتف نقالة و عصي.