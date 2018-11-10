بالفيديو والصور.. السيول تقتل 11 شخصا في الأردن

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ أمس الجمعة في الأردن، إلى فيضانات أغرقت عدد من مدن البلاد وسيول جرفت معها الأشخاص.

حيث أعلنت الحكومة الأردنية و الدفاع المدني الأردني عن مصرع 11 شخصا، صباح اليوم السبت كما تتوقع التنبؤات الجوية عن تواصل الاضطرابات الجوية في اليومين القادمين.

بينما قال مسؤولون إن السيول أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 3700 سائح من مدينة البتراء الأثرية أمس الجمعة.

أما المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، فقد أكدت أنهم قاموا بنقل السياح إلى مناطق آمنة، قبل تدفق السيول في بعض مناطق الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.