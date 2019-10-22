بالفيديو والصور.. الفيضانات تغلق طريق إليزي طارات نهائيا

تسببت الأمطار الغزيرة والفياضانات التي اجتاحت ولاية إليزي، خلال الساعات الماضية في شل حركة المرور عبر الطريق الولائي رقم 47 الربط بين مقر الولاية ومنطقة طارات الحدودية.

وقد اغلق الطريق الذي يعتبر المنفذ الوحيد المؤدي لمنطقة طارات 160 كلم عن إليزي، نهائيا مساء اليوم.

بعد ارتفاع منسوب وادي تخاملت العابر لهذه الطريق بالمكان المسمى ” اين تفرسين” 70 كلم عن عاصمة الولاية جراء الامطار الغزيرة المتهاطلة.

مما صعب من حركة المرور نحو هذه المنطقة الحدودية مع ليبيا بسبب قوة جريان الوادي، وهي الوضعية التي اثرت سلبا على تنقل الاشخاص والبضائع.

وأثارت استياء وغضب مستعملي الطريق الذين بقو عالقين لساعات طويلة بالمكان الذي يعتبر نقطة سوداء امام حركة السير منذ سنوات طويلة كلما حدثت فيضانات بالمنطقة دون تدخل من السلطات المحلية التي تلتزم الصمت وكان الأمر لا يعنيها.