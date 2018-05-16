بالفيديو والصور.. القضاء على مذبح غير شرعي في قسنطينة

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من القضاء على مذبح غير شرعي كائن في حدود مدينة قسنطينة.

وتعود هذه العملية إلى الاستغلال الجيد لمعلومات وردت لقوات الشرطة، تم تحديد مكان تواجد المذبح غير الشرعي والتأكد من نشاطه.

ومن خلال المداهمة والتفتيش للمكان تبين وجود حيز مخصص للذبح تنعدم فيه الشروط الصحية،

ليتم حجز كمية معتبرة من اللحوم والأحشاء إضافة إلى رؤوس نعاج وكذا مجموعة من الأبقار وجحش كانت متواجدة بالمكان،

مع توقيف أشخاص مشتبه فيهم وكل العتاد المستعمل في عملية الذبح.