بالفيديو والصور.. الكلاب الضالة والنفايات تحاصر صيف عين الترك في وهران

غابت الحملة الوطنية التي أقرتها وزارة الداخلية المتزامنة مع انطلاق موسم الاصطياف عن بلدية عين الترك في وهران.

على عكس كافة البلديات التي نظمت برنامجا خاصا اقتصر على المحاور الكبرى للولاية.

نتيجة اهمال وتماطل السلطات المحلية ببلدية عين الترك في تسيير أكبر بلدية ساحلية بالولاية.

وتشهد عين الترك خلال فصل الصيف توافد العديد من المصطافين والسياح.

حيث تنتشر أكوام النفايات على طول الطرق المؤدية من المدينة إلى الشواطئ بشكل ملفت وكارثي.

القاذورات وزجاجات الخمر دون الحديث عن اهتراء أرصفة الطرقات التي تحولت إلى مكبات للأتربة.

بالإضافة الى أكبر نقطة سوداء تهدد بكارثة صحية أمام صب قنوات الصرف الصحي مباشرة بالبحر.

قامت الجهات المعنية بردمها بالرمال على مستوى الشواطئ لإخفاء الفضيحة.

وعبر سكان البلدية عن استيائهم من تقصير المجلس البلدي في أخذ الامور مأخذ الجد قبل انطلاق موسم الاصطياف.

بأكبر بلدية ساحلية اصبحت تعج بالكلاب الضالة في صيف 2018 وبمدينة هي بصدد التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط.