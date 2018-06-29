بالفيديو والصور.. المخزن يقمع الصحراويين خلال زيارة كوهلر للعيون المحتلة

أقدمت قوات الامن المغربية اليوم الجمعة، على تعنيف عائلة الشاب الصحراوي أيوب الغن أثناء اعتصامها أمام مستشفى العاصمة المحتلة العيون.

للمطالبة بكشف حقيقة الوضع الصحي لابنها الذي تعرض للدهس ليلة الخميس من طرف سيارة تابعة لشرطة المخزن.

أثناء مشاركته في وقفة سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقد أسفر التدخل الهمجي عن إصابة أفراد عائلة الغن إصابات متفاوتة الخطورة واعتقال البعض منهم.

كما أقدمت تشكيلات من القوات المغربية على محاصرة منازل العديد من الإعلاميين الصحراويين.

بهدف منعهم من تغطية المظاهرات التي تعيشها العاصمة المحتلة العيون خلال وزيارة المبعوث الأممي.

ولا تزال مدينة العيون المحتلة إلى حدود الساعة تعيش الحصار في محاولة يائسة من المخزن لترهيب المناضلين ومنعهم من التظاهر.

كما اقدمت القوات المغربي بمختلف تشكيلاتها اليوم على التدخل وبشكل عنيف ضد الجماهير الصحراوية بمدينة السمارة المحتلة.

اثناء خروجها للتظاهر تزامنا وزيارة هورست كوهلر الى المدينة المحتلة.

وكانت قوات المغربية قد حاصرت المتظاهرين في الشارع العام قبل أن تتدخل ضدهم بشكل بالغ العنف.

مما أدى الى سقوط العشرات من المصابين في صفوف المتظاهرين تم نقل البعض منهم الى مستشفى المدينة المحتلة.