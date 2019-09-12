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بالفيديو والصور.. النجمان المصريان أحمد فهمي وهنا الزاهد يعقدان قرانهما

فن وثقافة
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بالفيديو والصور.. النجمان المصريان أحمد فهمي وهنا الزاهد يعقدان قرانهما
بقلم نادية بن طاهر

احتفل أمس الأربعاء، الفنان المصري، أحمد فهمي، بحفل زفافه مع الممثلة المصرية الشابة، هنا الزاهد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخطفت الفنانة الجميلة، هنا الزاهد، الأنظار في حفل زفافها، بفستان زفافها، والذي قال البعض إنه جعلها تشبه “أميرات ديزني”.

وحضر حفل الزفاف، أفراد من عائلة العروسين، والأصدقاء من الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى أهل الصحافة والإعلام.

وأحيا سهرة زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، النجم المصري، محمد حماقي، والذي قدم باقة من أجمل أغانيه، والفنان الشعبي، محمود الليثي.

وعلى الرغم من التشديد حول إلتقاط الصور، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار الفيديوهات والصور من حفل زفاف النجمين المصريين.

هنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

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الف الف الف مليون مبروك❤

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