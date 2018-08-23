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بالفيديو والصور.. النهار ترصد أولى حالات تعفن لحوم الأضاحي

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بالفيديو والصور.. النهار ترصد أولى حالات تعفن لحوم الأضاحي
بقلم  مصطفى.ق

رصدت النهار اون لاين أولى صور وفيديوهات تعفن لحوم  اضحية العيد سجلت عند المواطنين.

وقد سجلت حالات تعفن عند مواطنين بولايات برج وعريريج وعنابة و بلدية رويبة بالجزائر العاصمة.

وقال المواطنون ان لحوم الاضاحي تعفنت وتغير لونها الى اللون الازرق.

وكان مصير الاضاحي التي وصلت اسعارها الى 6 ملايين سنتيم ، المزابل حسب ما قاله اصحابها.

رسائلكم

#رسائلكمأنا مواطنة جزائرية تعرضت لحالة تعفن أضحية العيد التي اشتريتها ب 6 ملايين من ولاية برج بوعريريج

Publiée par ‎Ennahar TV Live النهار تي في مباشر‎ sur Jeudi 23 août 2018


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