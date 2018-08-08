بالفيديو والصور.. النيران تلتهم مسجدا ببلدية موزاية في البليدة

شب حريق مهول بمسجد “عمار بن ياسر” في حي مختيش عبد القادر ببلدية موزاية غرب ولاية البليدة.

وترجح مصادر النهار أون لاين ان سبب الحريق شرارة كهربائية وقعت في المسجد بعد صلاة الظهر اليوم.

الحريق انطلق من منبر المسجد الذي تبلغ مساحته حوالي 120 متر مربع مبني بالآجر و سقفه من القصدير.

وأتى الحريق على المسجد أدى إلى إتلاف المنبر و بعض المكيفات و الأفرشة.

وتدخلت مصالح الحماية المدينة لوحدة موزاية بالتعاون مع وحدة بلدية الشفة لإخماد الخريق.

ولم يسجل الحادث اي ضحايا بشرية لان المسجد كان فارغ بعد قضاء صلاة الظهر به.