بالفيديو والصور.. “بريما براتيكا أونسومبل” الايطالية تمتع الجمهور الجزائري

في إطار المهرجان 19 الأوروبي في الجزائر أحيت سهرة أمس الأحد الفرقة الإيطالية ” بريما براتيكا أونسومبل” حفلا بالعاصمة.

جاء هذا العرض من تنظيم المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إيطاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتحاد الأوربي والإذاعة الجزائرية.

هذا العرض المنظم من طرف المعهد الثقافي الإيطالي في إطار المهرجان الأوروبي ال 19 ومن تقديم مديرة المعهد “ماريا باتاليا”.

وتألقت الفرقة بقيادة ” كلاوديوا فرارا” إبن سفير الإيطالي “باسكوال فيرارا” أين إستمتع الجمهور بالأداء الرائع الذي قدموه.

وعرف العرض حضور شخصيات دبلوماسية عديدة على رأسها السفير الإيطالي ومديرة المركز الثقافي.