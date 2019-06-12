بالفيديو والصور.. “بلماضي” يُريح الأساسيين ويفتح الحصة التدريبية للجمهور والإعلام !!

خاض المنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الأربعاء بداية من الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة القطرية “الدوحة” حصة تدريبية.

وكانت الحصة التدريبية التي جرت بملاعب جامعة قطر مفتوحة أمام الأنصار وكذا وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

الحصة كانت خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا كأساسيين في ودية بورندي التي جرت أمس الثلاثاء.

في حين إكتفى الأساسيون بحصة إسترجاعية رفقة الطاقمين الطبي والتقني بمقر إقامة الخضر.

وكان بلماضي قد منح نصف يوم راحة للاعبين، على أن يلتحقوا بمقر إقامة المنتخب قبل الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة.