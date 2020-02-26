بالفيديو والصور.. تأبينية للشاعر الجزائري عياش يحياوي في الإمارات

أقام إتحاد كتاب وأدباء دولة الإمارات العربية المتحدة تأبينية للكاتب والشاعر الجزائري عياش يحياوي.

وشهد مقر إتحاد الكتاب بإمارة الشارقة تأبينية الشاعر الجزائري، حيث تداول العديد من الكتاب والشعراء على ذكر مناقب فقيد الشعر الجزائري.

وشارك عدد كبير من الشعراء العرب ممن أثروا المشهد الثقافي في الامارات العربية المتحدة والعالم العربي في تأبينية الفقيد.

التأبينية كانت بالتعاون بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والجالية الجزائرية في الامارات العربية المتحدة، أقيمت بقاعة احمد راشد ثاني بمقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة.