بالفيديو والصور.. تشييع جنازة الدكتورة عويسات عائشة بورقلة

شيعت مساء اليوم الاثنين جنازة الدكتورة عويسات عائشة التي وفتها المنية بسبب الإهمال بعد لسعة عقرب بورقلة.

وسط حضور غفير بعد الضجة التي أثرتها القضية لدى الراي العام، وهذا لعدم توفر طبيب يتكفل بحالتها طيلة مكوثها في مصلحة الانعاش.

وتعد الدكتورة عويسات عائشة وهي إطار من ولاية ورقلة، عانت مع المرض والإهمال، لأزيد من عشرة أيام كاملة في مستشفى ورقلة.

حيث مكثت المرحومة 10 أيام في مصلحة الإنعاش للمستشفى بعد تعرضها للسعة عقرب بحي السكني بوعامر بعاصمة الولاية ورقلة.

الدكتورة عائشة تعمل بجامعة حمة لخضر بالوادي وعضو في اللجنة العلمية بجامعة ورقلة في اللأدب العربي.