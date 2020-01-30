بالفيديو والصور.. تكريم الأستاذ حماني صاحب فيديو ثانوية وادي العلايق

كرم مجموعة من الطلبة القدماء بثانوية محمد مرجي بواد العلايڨ في البليدة، اليوم، أستاذ اللغة الإنجليزية حماني.

التكريم جاء كرد الإعتبار للأستاذ الذي تعرض للإستهزاء والتجريح في مقطع فيديو إنتشر في مواقع التواصل الإجتماعي.

وإستنكر الطلبة وعدد من الأساتذة و مواطنو بلدية وادي العلايق ما قام به الطلبة.

الأستاذ حماني متحصل على شهادة من إنجلترا بدرجة ممتاز ، و يعتبر موسوعة في كل العلوم ، فقد سخر حياته للعلم والمطالعة .

يعرف بحلمه وسعة صدره وتحمله للأذى، له أكثر من ثلاثين سنة في التعليم قضى أغلبها في ثانوية مرجي.