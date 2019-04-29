بالفيديو والصور.. توزيع ازيد من 900 سكن ايجاري ومطالب شعبية بتحرير ملفات السكن الريفي بالوادي

تم بقاعة الاجتماعات مقر الولاية حفل ومراسيم تسليم مفاتيح ازيد من 900 سكن ذات الطابع الاجتماعي الايجاري، والموزعة توزيعا مسبقا لكل من بلدية الرقيبة 216 سكن وبلدية المغير 657 سكن .

العملية أشرف عليها السلطات المحلية والتي احصت 12594 مسكن موزع بمختلف الصيغ سنة 2018 منها 6310 في اطار العمومي التيجاري .

هذا واكدا عبد القادر بن سعيد ان سنة 2019 سيتم توزيع 7001 سكن منها 910 عمومي ايجاري.

في انتظار ضخ برامج سكنية اضافية في السكن الريفي الذي لم تستفد الولاية منه منذ سنوات طويلة.

اضافة الى ان الولاية احصت ازيد من 44 الف سكن معرض للانهيار وهش ويشكل خطر على ساكنيه في اي لحظة ومنجز بالجبس المحلي او الطين.

ووجه رواد التواصل الاجتماعي رسائل بضرورة التسريع في توزيع القوائم والنزاهة في توزيعها لمستحقيها .

ويبقى مطالب الكثير منهم في انهاء ملفات المتراكمة في السكن الريفي التي تنتظر التفاتة حقيقية من اجل المساهمة في استقرار الساكنة خاصة الفلاحين في مناطقة ولإستمرار في النهضة الفلاحية التي تعرفها الولاية .