بالفيديو والصور.. توقيف شخصين وحجز 14 كلغ مخدرات وعملات وأحجار أثرية بالمنيعة

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمنيعة بشخصين ينشطان في مجال تجارة و ترويج المخدرات و العملات والأحجار الأثرية.

تفاصيل العملية انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاطهما المشبوه و بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات

تم استخراج اذن بالتفتيش لمنزل أحدهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص ليتم العثور على 14كلغ من

المخدرات المعدة للترويج بالمنطقة ليتم توسيع التحقيق الذي اوصل الي المشتبه به الثاني.

والذي تم ترصده و تنفيذ عملية تفتيش ليتم العثور على كمية من الأحجار الأثرية عبارة عن رؤوس سهام حجرية تعود إلى ما قبل التاريخ.

إضافة إلى 22 قطعة نقدية أثرية و مبلغ مالي معتبر إضافة إلى أسلحة بيضاء، و بعد استكمال التحقيقات تم تقديم الموقوفين أمام محكمة المنيعة أين صدر بحقهما أمر إيداع.