بالفيديو والصور.. توقيف 4 اشخاص وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات بتيزي وزو

تمكنت عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بتيزي وزو من القاء القبض علي شبكة اجرامية متخصصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الشبكة تتكون من 4 اشخاص ينشطون في ترويج المهلوسات تنشط عبر عدة ولايات.

وتم توقيف اربعة اشخاص وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها الاجمالي ب 1كلغ و179غ و1499 من الاقراص المهلوسة.

من مختلف الانواع من ريفوتريل،بريجابالين و كيتيل الي جانب هواتف نقالة مختلفة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات.

وقد تم معالجة القضية و سيتم تقديم الموقوفين الي الجهات القضائية المختصة اقليميا.