بالفيديو والصور.. جبل الوحش يحترق واللهب يحاصر الطريق السيار

وصلت ألسنة النيران المشتعلة بمنطقة جبل الوحش في قسنطينة الى الطريق السيار شرق غرب.

وامتدت الحرائق المشتعلة منذ مساء اليوم بالمنطقة إلى الطريق السيار شرق غرب الذي يقسم جبال الوحش الى قسمين.

وصعبت النيران الملتهبة من سير السيارات في الطريق السيار، ما جعل مستعملي الطريق يزيدون من السرعة لتفادي احتراق سياراتهم.

وقالت مصادر النهار ان الطريق السيار شرق غرب بين قسنطينة وسكيكدة شبه مغلق بسبب اشتعال شاحنة طالتها ألسنة النيران.