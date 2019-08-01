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بالفيديو والصور.. جبل الوحش يحترق واللهب يحاصر الطريق السيار

أخبار الجزائر
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بالفيديو والصور.. جبل الوحش يحترق واللهب يحاصر الطريق السيار
بقلم مصطفى.ق

وصلت ألسنة النيران المشتعلة بمنطقة جبل الوحش في قسنطينة الى الطريق السيار شرق غرب.

وامتدت الحرائق المشتعلة منذ مساء اليوم بالمنطقة إلى الطريق السيار شرق غرب الذي يقسم جبال الوحش الى قسمين.

وصعبت النيران الملتهبة من سير السيارات في الطريق السيار، ما جعل مستعملي الطريق يزيدون من السرعة لتفادي احتراق سياراتهم.

وقالت مصادر النهار ان الطريق السيار شرق غرب بين قسنطينة وسكيكدة شبه مغلق بسبب اشتعال شاحنة طالتها ألسنة النيران.

#النهار ✅ما تشاهدونه ليس بـ #غروب_الشمس بل #حريق_مهول🔥شب بجبل الوحش بقسنطينة

#النهار ✅ما تشاهدونه ليس بـ #غروب_الشمس بل #حريق_مهول🔥شب بجبل الوحش بقسنطينة

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Jeudi 1 août 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683526

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